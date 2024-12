Mancini: “Non rifarei la scelta di lasciare l’Italia per l’Arabia Saudita”

“No, non la rifarei la scelta di lasciare l’Italia per l’Arabia Saudita per motivi tecnici, di calcio”. Inizia così l’intervista concessa da Roberto Mancini al Tg1, che prosegue: “Allenare la Nazionale è la cosa più bella. Forse non ci siamo capiti, magari un momento di difficoltà”.

Quando parla di mancata comprensione si riferisce a Gravina?

“Sì, mi riferisco a Gravina”.

Cosa risponde a chi dice che ha preferito i soldi?

“La mia storia parla per me, chi non sa la storia deve andare a rileggersela e poi potrà parlare”.

È stato contattato da club?

“Non sono stato contattato da alcun club”.

Foto: Instagram Arabia Saudita