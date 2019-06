Mancini: “Non dobbiamo aver paura di perdere, siamo la Nazionale italiana”

Il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato quest’oggi in conferenza stampa alla vigilia del match di qualificazione ai prossimi Europei contro la Grecia. Queste le sue principali dichiarazioni, riportate da Tuttomercatoweb: “Abbiamo cinque centravanti, ho visto tutti abbastanza bene. Abbiamo ancora un po’ di ore per decidere. Ultimamente, la Grecia sta producendo un buon gioco. Hanno cambiato diverse cose, quando finisce un ciclo ci vuole un po’ di tempo per rinnovare. Noi non possiamo entrare in campo per pareggiare o con la paura di perdere. Siamo la Nazionale Italiana, vogliamo andare avanti per la nostra strada. L’ultimo Mondiale? Quello che è stato è stato. Dobbiamo far sì che non accada mai più, l’Italia non può non partecipare a Europei e Mondiali”.

Foto: twitter ufficiale VivoAzzurro