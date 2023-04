Mancini: “Non ci sentiamo favoriti, siamo umili. Juventus? Pensavamo alla partita”

Dopo la vittoria di ieri ha parlato anche Gianluca Mancini che ha fatto il punto della situazione e risposto alle domande sulla penalizzazione tolta alla Juventus: “Quando sei in semifinale, sei a due partite da una eventuale finale. La squadra è migliorata, ma non sono paragonabili le due stagioni. Dobbiamo concentrarci, siamo dove le partite contano: bisogna arrivarci bene. Vedremo. Siamo umili. Non ci sentiamo favoriti. Ci sono 4 squadre e una semifinale da fare. Dobbiamo dimenticare questa gara, pensiamo al campionato e vedere partita dopo partita con questo atteggiamento”.

Sulla Juventus: “Pensavamo alla partita, abbiamo visto. Siamo quarti e giocheremo queste partite per arrivare in Champions”.

Foto: Instagram Mancini