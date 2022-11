Mancini: “Non andrò in Qatar, il Mondiale lo guarderò in tv. Soffro già abbastanza da casa”

“Andrà in Qatar a vedere il Mondiale?” Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Austria, il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, ha così risposto alla domanda: “Guarderò il Mondiale in tv. Non andrò lì, si soffre già abbastanza da casa. Ci sono gare interessanti, le gare sono belle e lo guarderò in tv. Oggi abbiamo visto l’inaugurazione e purtroppo è così. Ci dispiace davvero tanto, non possiamo fare altro”.

Foto: Instagram Mancini