Mancini: “Nessuna discussione con De Rossi. Episodi inventati”

Su Instragram, il difensore Gianluca Mancini ha voluto dire la sua su un episodio che lo vedeva coinvolto, di una presunta discussione con il tecnico Daniele De Rossi, affermando come non ci sia mai stato nessuno screzio con il mister dopo la sconfitta con l’Empoli.

Queste le sue parole: “Mi dispiace molto leggere la ricostruzione di oggi. Non ho mai messo in discussione le scelte degli allenatori e non intendo farlo. Non c’è stata alcuna discussione con il mister. La Roma è una cosa seria e noi la trattiamo con rispetto e siete pregati di fare lo stesso, senza inventare episodi mai accaduti, solo per mettere confusione intorno alla Roma. Siamo dispiaciuti per questo avvio di stagione, ma siamo uniti e concentrati per la partita di Torino. Forza Roma”.

Foto: Instagram Roma