Mancini: “Nella ripresa abbiamo stradominato. C’è mancato solo il guizzo per pareggiarla”

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l‘Inghilterra.

Queste le sue parole: “Il primo tempo è iniziato bene, anche se poi loro hanno preso campo e trovato i due gol su calci piazzati. Nella ripresa ho visto una squadra straordinaria, purtroppo non è arrivato il 2-2 ma fin qui avevamo sempre vinto e quindi anche statisticamente doveva capitare”.

Come giudica la gara di Retegui? “E’ un ragazzo giovane, è qui da 3-4 giorni e non conosce nulla del calcio europeo. Nel primo tempo ha sofferto, non è facile giocare contro la difesa inglese e la squadra non l’ha aiutato molto. Nella ripresa s’è mosso molto meglio e ha trovato il gol”.

Cosa ti ha dato più fastidio del primo tempo?“Abbiamo concesso due gol che potevamo evitare, sui calci piazzati dovevamo fare più attenzione. Loro hanno giocatori forti e una squadra forte. Nella ripresa li abbiamo stradominati senza che loro facessero un tiro in porta, mentre il primo tempo è stato più equilibrato e noi abbiamo avuto un po’ di difficoltà in costruzione. Loro trovavano sempre una uscita. Nella ripresa, invece, abbiamo deciso di fare un’altra cosa e siamo stati migliori”.

L’Italia è cambiata anche grazie a chi è entrato?

“La partita l’abbiamo cambiata noi con chi era già in campo, poi i giocatori freschi chiaramente ti aiutano ma la gara è cambiata subito, abbiamo concesso zero tiri. Questa credo sia la cosa positiva: siamo arrabbiati per aver perso la partita, abbiamo sempre iniziato in discesa e poi chiuso in salita, speriamo cambino le cose alla fine”.

Kane è diventato il miglior marcatore dell’Inghilterra, cosa può dirci? Intanto gli faccio i complimenti, è un attaccante fantastico. Calcia rigori e punizioni. E’ un centravanti completo e gli auguro di fare tanti altri gol”.

La qualificazione ora è in salita… Ne mancano ancora nove. Italia-Inghilterra poteva anche finire con una sconfitta: il gruppo è fatto di altre squadre, ci sono altre partite da giocare. Siamo sempre partiti bene… La partenza oggi è stata in salita, ora dobbiamo rifarci ma siamo abbastanza positivi su questo”.

Foto: twitter Italia