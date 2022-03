Mancini: “Mou era soddisfatto perché non sono stato ammonito. Dopo l’Hellas ci siamo guardati negli occhi”

Al termine della vittoria della Roma contro l’Atalanta a Dazn ha parlato Gianluca Mancini: “Abbiamo sofferto e creato. Tutti noi siamo entrati bene, l’Atalanta è stata pericolosa poco o niente. Ottimo rimanere agganciati al treno Europa. Mourinho mi ha detto che era soddisfatto perché non ho preso il giallo. Non capitava da molto, ogni fallo prendevo un giallo. Mou ci ha fatto i complimenti e ha detto che non torna in panchina dato che abbiamo fatto sei punti senza di lui. Voglio elogiare tutta la squadra, se giochiamo così è merito di tutti. Sappiamo quanto sia difficile giocare contro l’Atalanta, dopo l’Hellas Verona ci siamo guardati negli occhi e ci siamo compattati, l’atteggiamento e l’attitudine deve essere questo. Se mettiamo questo tipo di cattiveria in campo, c’è molta più possibilità di vincere le partite”.

