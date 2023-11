Mancini: “Mondiali in Arabia nel 2034? Saranno incredibili”

Il commissario tecnico dell’Arabia Saudita, Roberto Mancini, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Calciosaudita.it, dopo la rinuncia al Mondiale dell’Australia che di fatto ha spianato la strada al paese asiatico: “Sono molto felice per loro organizzare un Campionato del Mondo è una cosa incredibile e per l’Arabia Saudita questo è un evento storico. Sicuramente in dieci anni organizzeranno un Mondiale fantastico hanno tutte le qualità per farlo. Sarà una grande occasione per tutti”.

Foto: twitter Nazionale Arabia Saudita