Mancini: “Mi manca un po’ allenare i club. Serie A? Equilibrata. La Juve può tornare in corsa”

Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana, è intervenuto alla Bobo TV su Twitch, dove ha risposto alle domande di Christian Vieri, Nicola Ventola, Lele Adani e Antonio Cassano. Il tecnico degli azzurri ha parlato di tanti temi, anche del prossimo impegno dell’Italia contro la Spagna in Nations League. Ma anche di Serie A e di tanto altro.

Queste le sue parole: “Allenare un club? Un po’ mi manca la quotidianità. Quando si gioca tanto con la Nazionale, come in questi mesi, meno. Ma quando devono passare cinque mesi per scendere di nuovo in campo, è più difficile, tipo da novembre a marzo è lunga, o da marzo a giugno. Dopo l’Europeo sembra che la Nations non conti ma si sarebbe dovuta giocare mesi fa. Ci sono arrivate le migliori quattro d’Europa. La Spagna senza Moreno e Morata? Hanno qualche infortunato ma sono forti, giocano bene, hanno un grande CT e tanti giovani. A volte fa fatica a concludere per tutto il gioco che fa, magari gli manca un goleador come li aveva ani fa, i vari Villa, Torres, ma sono forti.”