Mancini: “Le partenze di Lazzari e Zaccagni? Stavano bene, poi mi hanno detto che non erano disponibili”

Nel corso della conferenza stampa di questo pomeriggio del CT Roberto Mancini, alla vigilia della ara con la Nazionale, c’è un po’ di polemica su qualche giocatore che ha lasciato la Nazionale anzitempo, in maniera un po’ sorprendente.

Queste le parole di Mancini: “Le partenze di Lazzari e Zaccagni? Non lo so, sono state una sorpresa anche per me. Stavano bene. Ma ci hanno detto che non erano in grado di giocare e li abbiamo mandati a casa“.

Foto: Twitter Azzurri