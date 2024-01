Mancini lascia il campo prima del rigore decisivo: “Pensavo fosse finita, chiedo scusa”

L’Arabia Saudita di Roberto Mancini ha salutato la Coppa d’Asia dopo contro la Corea del Sud. La squadra di Jurgen Klinsmann ha vinto ai rigori dopo aver trovato il gol del pareggio al 99′ dei tempi regolamentari e si è qualificata per i quarti di finale della competizione. Il tecnico italiano, molto deluso per l’eliminazione, sta facendo discutere per un gesto davvero singolare: ha lasciato il campo prima che gli avversari battessero il quarto e decisivo rigore. In conferenza, il commissario tecnico ha confessato, scusandosi per il gesto: “Chiedo scusa per aver lasciato prima della fine, pensavo che il match fosse già terminato”.

Foto: Twitter Nazionale Arabia Saudita