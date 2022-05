Mancini: “L’addio di Chiellini è un dispiacere. Il tempo purtroppo passa per tutti. Credo potesse ancora giocare ad alti livelli”

Roberto Mancini, CT della Nazionale, ha parlato a Rai Sport in occasione del passaggio del Giro d’Italia nella sua Jesi, tornando nuovamente sull’addio alla Juve e forse al calcio, di Giorgio Chiellini.

Queste le sue parole: “E’ un gran dispiacere l’addio di Chiellini, è stato un calciatore importante, un ragazzo per bene, un personaggio importante per la Juve e per il calcio italiano. Il tempo però passa per tutti e le decisioni vanno rispettate. Io credo che potesse ancora giocare ad alti livelli, che potesse fare ancora qualche partita importante, ma le decisioni vanno accettate, ognuno conosce il proprio fisico, il proprio corpo e può decidere il da farsi”.

