Mancini: “La vittoria dell’Europeo mi fa venire ancora la pelle d’oca. Balotelli? Le porte della Nazionale sono sempre aperte”

Roberto Mancini, intervenuto in collegamento al Festival di Trento, ha ripercorso le emozioni dopo la vittoria dell’Europeo: “Di notte siamo tornati da Londra a Roma, sono cose uniche. Tutt’ora quando lo vedo in televisione ho la pelle d’oca e le lacrime agli occhi. Io e Vialli ci conosciamo da quando siamo ragazzi, quindi in quell’abbraccio c’era tutto. È stata una situazione particolarissima, emozionante, vincere l’Europeo rappresenta la Nazione, non solo un club. L’emozione è stata tanta”. Su Balotelli e l’appello di Montella che vorrebbe rivederlo in Nazionale: “Ho passato tantissimi anni con Mario. Ora ha 31 anni, le porte della Nazionale sono aperte, nessuno è mai stato dimenticato. Se c’è la possibilità valutiamo tutte le situazioni positive per la squadra”.

FOTO: Instagram Sampdoria