Mancini: “La squadra per l’Europeo è già fatta, dovrò fare delle rinunce dolorose. Scudetto? Juve favorita”

Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport nella quale ha parlato del campionato di Serie A e delle possibili scelte in vista dell’Europeo: “Siamo fiduciosi, la squadra ha personalità e un’identità consolidata. Servirà fortuna, arrivare all’appuntamento senza infortuni e con i due attaccanti (Immobile e Belotti) in stato di grazia. Balotelli? Ci sono ancora sei mesi, però…“.

Le scelte

“La squadra per l’Europeo è fatta, dovrò fare dei sacrifici importanti. Abbiamo tanti giovani, ma anche giocatori già pronti come Bonucci, Verratti, Chiellini e Jorginho. Portieri? Potrei tirare a sorte, visto quanti ne ho: Donnarumma, Sirigu, Gollini, Meret, Cragno e i ragazzi dell’Under sono tutti fortissimi”.

Serie A

“Chi vince? Non lo so. La Juve ha una rosa più ampia e in Italia resta la squadra da battere. Simone Inzaghi sta lavorando bene, sono curioso di vedere se riuscirà ad affermarsi anche fuori dall’ambiente Lazio”.

Foto: Vivoazzurro