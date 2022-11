Mancini: “La sofferenza c’è e ci sarà da domani a metà dicembre”

Roberto Mancini si è soffermato in conferenza stampa a Vienna sull’amichevole di domani contro l’Austria. “La partita è un buon test, soprattutto per i ragazzi più giovani. Vedremo se le scelte fatte a Tirana possono migliorare, questo sarà un test più difficile e ci farà capire se può essere riproposto quanto dimostrato in Albania. La gara contro l’Austria fu la più difficile dell’Europeo perché era la prima a eliminazione diretta, hanno gente brava che gioca in Bundesliga e sono abituati a un ritmo sostenuto. I ragazzi hanno trovato subito voglia, ma la sofferenza c’è e ci sarà da domani a metà dicembre. La prossima volta dovremo essere più precisi. Il 3-4-3 è la soluzione più probabile. Se devo scegliere una squadra per il Mondiale, dico Argentina che ho visto bene contro di noi. Raspadori è un centravanti atipico, ma può anche farlo. Esattamente come può giocare con un altro centravanti. A me piace molto Arnautovic, uno dei migliori talenti degli ultimi 15 anni, ha grande tecnica e sa far giocare la squadra. L’Austria è aggressiva, competitiva e con giocatori di assoluto talento”.

Foto: Twitter Azzurri