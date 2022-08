MANCINI, LA JUVE NEL FUTURO

Durante le “vacanze estive” le squadre, come da prassi, da una parte gettano le basi per la stagione che sta per giungere con colpi di mercato già pronti ad incidere, dall’altra uno sguardo va sempre al futuro, a quei profili che devono ancora crescere e migliorare ma che già mostrano notevoli capacità tutte da scoprire.

Stiamo parlando di Tommaso Mancini che ieri mattina ha svolto le visite al J Medical; il giovanissimo attaccante, classe 2004, vestirà la maglia bianconera.

Appassionato di arti marziali come Zlatan Ibrahimovic, Mancini, nato a Vicenza il 23 luglio 2004, si è reso protagonista segnando 70 reti nelle giovanili del club veneto. Ha esordito in Serie B a soli 16 anni: il 4 gennaio 2021 in un Brescia-Vicenza terminato 0-3.

Alto 193 cm, fisico poderoso e strutturato, il giovane ex Vicenza, vanta già 14 presenze in Serie B tra la stagione 2020/2021 e 2021/2022 e due in Coppa Italia. Oltre ad un fisico importante è dotato anche di una buona tecnica e grande atletismo ma, soprattutto, un gran senso del gol. Il suo fiuto si conferma anche in Nazionale dove, il neo acquisto della Juventus, ha sostenuto tutta la trafila delle giovanili dall’Under 15 all’Under 19. E’ stata però sicuramente l’avventura con l’Under 16 a farlo notare e con 8 gol in 12 presenze ha suscitato l’interesse di diverse squadre tra cui Milan e Juventus. Ad aggiudicarsi il giovanissimo attaccante vicentino sono stati i bianconeri che, accelerando, hanno chiuso per poco più di 2 milioni.

Aggregato all’Under 23 della Juventus, inizia così la nuova avventura di Mancini con la maglia bianconera.

Foto: Instagram Tommaso Mancini