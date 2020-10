Mancini: “La bolla? Difficile per un campionato intero. Vorremmo rivedere i tifosi allo stadio”

Intervistato da Rai Sport prima della partita con l’Olanda, Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha rilasciato diverse dichiarazioni, sia sulla situazione Covid che sulla gara di stasera: “La bolla? È un’ottima soluzione, ma mi sembra che si possa fare anche diversamente. È praticabile in Nazionale, dove stiamo insieme per 10 giorni, ma per un campionato intero mi sembra difficile.

Le punte? Se avessi avuto un’altra partita avrei fatto giocare anche Lasagna. I ragazzi che sono qui hanno fatto il massimo e meritano di giocare. Siamo riusciti a mettere insieme una squadra che diverte, ma allo stesso tempo abbiamo margini di miglioramento.

Ci farebbe piacere rivedere al più presto uno stadio pieno”.

Foto: Twitter Italia