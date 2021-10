Mancini: “Jorginho meriterebbe ampiamente il Pallone d’Oro”

Roberto Mancini, allenatore dell’Italia, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della finale per il terzo e il quarto posto di Nations League contro il Belgio. Il tecnico si è anche soffermato sul tema ‘Pallone d’Oro’. Di seguito le sue parole.

Sui cinque italiani candidati al Pallone d’Oro

“Sono lì perché sono bravi, non per merito mio. Per me il Pallone d’Oro lo deve vincere Jorginho, ha vinto di tutto e se lo merita ampiamente. Mi sembrerebbe strano il contrario”.

Foto: Twitter Italia