Mancini: “Italia, non abbiamo ancora vinto nulla. Balotelli all’Europeo? Sei mesi sono lunghi”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato durante l’evento Social Football Summit. Queste le sue dichiarazioni: “Potevamo riportare i tifosi a seguire la Nazionale solo cercando di fare delle buone cose e giocando bene. Poi il fatto di aver sempre vinto ci fa molto piacere. Ancora non abbiamo vinto nulla, ma abbiamo messo le basi per il futuro e fatto una squadra in breve tempo. Chi mi ha sorpreso di più tra i giovani? Barella è stato uno dei primi. Non aveva tanta esperienza ma in poco tempo è diventato uno dei migliori centrocampisti italiani. Però tutti quelli che sono arrivati in seguito sono stati bravi, hanno qualità e sono giovani. Se Balotelli ha delle possibilità per l’Europeo? Sei mesi sono lunghi…”, ha chiuso Mancini.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro