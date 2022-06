Mancini: “Insigne? Non so cosa accadrà in America. Scamacca? Vediamo domani come sta”

Alla vigilia della sfida di Nations League contro la Germania, ha parlato in conferenza stampa Roberto Mancini che si è soffermato su Lorenzo Insigne e sul suo approdo in America: “Non lo so questo. Dipenderà come starà e cosa accadrà qua. Ha dato tanto a noi, è un grande giocatore, dipende da quello che succede nel campionato americano”.

Riguardo Scamacca, il ct azzurro esclama: “Vediamo la condizione fisica, quando è uscito era distrutto. Vediamo come sta, deve imparare a muoversi, essere collegato con la squadra, visto il fisico deve fare salire. Deve iniziare a decidere, in area di rigore, capendo dove può andare a finire la palla. L’intuizione dell’attaccante. Se sta fermo in area difficilmente arriva. Deve avere l’intuizione “.

Foto: Twitter Italia