Il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa da Wembley alla vigilia di Italia-Austria. Tra i temi toccati anche quello relativo a se inginocchiarsi o meno prima della partita: “Io sono qui per giocare la partita, per me la cosa più importante è la libertà. Sempre”.

Foto: Twitter VivoAzzurro