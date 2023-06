Mancini: “Il nuovo percorso è già iniziato. Siamo arrivati alle fasi finali di Nations League con un gruppo giovane”

Roberto Mancini in vista di Italia-Olanda ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Ecco le sue parole: “Il nuovo percorso è già iniziato. Siamo arrivati in finale in Nations League con un gruppo giovane. C’erano tantissime competizioni in questo momento, abbiamo dovuto lasciare qualche giocatore all’Under per cercare di qualificarsi alle Olimpiadi. La sua strada è già stata intrapresa. Credo sia stato un bellissimo percorso anche ora, c’è stata la parentesi del Mondiale dove siamo stati buttati fuori ingiustamente. Siamo arrivati alle finali di Nations League per la seconda volta consecutiva, esserci arrivati è già un’ottima cosa. Poi certo, vuoi vincere”.

Foto: Instagram Mancini