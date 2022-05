Mancini: “Il Mondiale? Gli episodi hanno inciso sulla mancata qualificazione”

A pochi mesi dalla sconfitta contro la Macedonia, che ha negato la qualificazione ai mondiali in Qatar per l’Italia, è tornato a parlare Roberto Mancini in conferenza stampa rilasciando queste dichiarazioni: “Peccato di riconoscenza? Non credo sia questo. Se valutiamo la questione tecnica, dovevamo andare direttamente al Mondiale per il gruppo che abbiamo fatto. Purtroppo alcuni episodi hanno pesato e la dimostrazione è la gara con la Macedonia, dove ci sono stati tanti episodi negativi e poi loro hanno segnato con un rilancio a 50 metri al 92esimo. La nostra è una squadra giovane, non era un problema di riconoscenza”.

Riguardo il girone di Nations League, il ct esclama: “E’ il girone più difficile. Inghilterra e Germania sono forti e l’Ungheria, allenata da un ct italiano, sarà difficile da affrontare”.

Foto; Sito Figc