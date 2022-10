Mancini: “Il girone mi sembra abbordabile”

L’urna di Francoforte ha reso noto il cammino dell’Italia, Campione d’Europa in carica, verso i prossimi Europei in Germania, nel 2024, Gli azzurri, inseriti nel gruppo C, troveranno nuovamente per la loro strada l’Inghilterra, battuta proprio nella finale di Wembley, ma anche la Macedonia che ci ha eliminato nel playoff decisivo per andare l Mondiale in Qatar. Sul sorteggio si è espresso il ct Roberto Mancini: “Ero sicuro che avremmo preso una tra Inghilterra e Francia, il girone mi sembra abbordabile: le sfide non sono tutte semplici ma sono tutte da giocare. Con Southgate ci conosciamo bene ma se continua così a noi va abbastanza bene, non so se lui sarà d’accordo. La Macedonia? Fu una di quelle partite che accadono ogni tanto, come dimostrato a Palermo le partite bisogna giocarle tutte”.

Foto: talksport