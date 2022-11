Mancini: “Il fallimento Mondiale sia d’insegnamento a tutti. Tempo effettivo? Mi sembra esagerato”

Ospite degli studi Rai a commento del Mondiale di Qatar2022 il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, ha così commentato quest’avvio di Coppa del Mondo in Qatar: “Finora il bel gioco si è visto, ma è complicato proporlo. Perdere la prima gara rischia di mandarti fuori subito. Per questo non si prendono rischi, c’è più tensione e meo spettacolo. È un Mondiale strano, con le Nazionali che sono arrivate senza preparazione. Questo è uno dei motivi per il quale non c’è molto bel gioco: probabilmente arriverà nel corso del torneo. Con cinque giorni di preparazione si riesce a fare davvero poco”.

Poi è tornato a parlare dell’assenza dell’Italia: “Non abbiamo vinto le due gare che avremmo dovuto vincere. È un grande dispiacere, ma speriamo che sia d’aiuto. Anche perché il Mondiale senza l’Italia non è un Mondiale. Abbiamo fatto bene con la vittoria dell’Europeo dove non eravamo la squadra più forte. Abbiamo il record di gare senza sconfitte. Poi c’è stato l’inghippo con la Svizzera dove meritavamo di vincere. Abbiamo commesso degli errori che ci sono costati troppo cari”.

Infine, ha così commentato il VAR “Ci sono cose buone e altre da migliorare”. E sul tempo effettivo: “Mi sembra un po’ esagerato. È vero che si perde tempo durante una gara con sostituzioni, punizione e calcio d’angolo”.

Foto: Instagram Mancini