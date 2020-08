Mancini: “Il calcio ha bisogno di pubblico. Voglio la finale di Nations League”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato in vista delle gare di Nations League dell’Italia: “La convocazione è allargata perché non conosciamo le condizioni dei ragazzi. Penso però che un calciatore di qualità possa fare la sua parte anche se non è al meglio fisicamente. Il calcio oggi ha bisogno prima di tutto del pubblico. Questo sport è fatto per la gente e mi auguro quindi che si possa tornare alla normalità al più presto. Voglio vedere la mia Nazionale giocare bene e arrivare in finale di Nations League”.

Foto: vivoazzurro