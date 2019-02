Mancini: “Icardi? Ecco perché gli affidai la fascia da capitano. Tra Juve e Atletico…”

Ospite a Canale 5, il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha parlato anche del caso Icardi: “La decisione di dargli la fascia da capitano? Io non ho mai avuto problemi con lui, per me era un giocatore fondamentale e che poteva essere importante per la storia dell’Inter. C’era da scegliere il capitano e scelsi lui. Juve contro l’Atletico? Sono una squadra esperta, l’anno scorso ne hanno fatti tre a Madrid e potrebbero farli anche questa volta. CR7? In Champions non sta facendo quello che ha fatto in passato anche perché negli scorsi anni aveva fatto benissimo. In campionato sta segnando, è il primo anno e in Italia è più difficile rispetto alla Spagna dove giocava nella migliore squadra in assoluto. Ma sta facendo una stagione positiva”.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro