Mancini: “I soldi hanno pesato nella scelta araba. Ma sogno di tornare per vincere il Mondiale”

Nel giorno del suo sessantesimo compleanno, Roberto Mancini ha rilasciato una lunga intervista a Il Giornale. L’ex commissario tecnico della Nazionale, ha parlato della rottura con gli azzurri, del rapporto con Gravina, e del suo sogno di tornare a sedere su quella panchina per vincere un Mondiale.

“Sono stati cinque anni meravigliosi. Qualche difficoltà all’inizio, per poi inanellare una serie di vittorie e record di cui vado orgoglioso. La mancata qualificazione ai Mondiali? Una ferita che brucia ancora. Un conto in sospeso con i tifosi. Sogno di alzare la Coppa del mondo. Ho ancora un conto in sospeso”.

Mancini parla poi della rottura con la Federazione: “Il saldo rapporto di fiducia che avevo con la Federazione si era reciprocamente incrinato. Se potessi tornare indietro affronterei tutto in modo diverso. Se io e il presidente Gravina ci fossimo parlati, spiegati, chiariti, probabilmente le cose non sarebbero andate così. Allenare sentendo che la fiducia sulla tua persona vacilla, non è una bella sensazione. Non ti garantisce di lavorare con la giusta serenità. Nonostante ciò mi rimprovero di non aver affrontato il tutto con chiarezza. Con Gravina c’è sempre stato un rapporto basato su una grande stima e dialogo. E la volta che forse era necessario parlare con chiarezza non è stato fatto. Non nego che, per un allenatore, la proposta di una cifra csì alta ti metta in crisi. Però non è stata determinante. Ha inciso, ma non è stato solo per quello che ho lasciato la panchina della Nazionale. Non rifarei quella scelta. Lasciare la Nazionale Italia è stata una scelta sbagliata che non rifarei.”

E sull’esperienza in Arabia Saudita: “Nonostante le cose non siano andate come avrei sperato, sono soddisfatto. Ho lavorato bene con il gruppo. I ragazzi mi hanno seguito e credo di aver lasciato loro buone basi su cui costruire qualcosa di positivo”.

Conclude poi parlando delle voci che lo avrebbero voluto sulla panchina della Roma: “Non sono mai stato contattato per la panchina della Roma. Nessuna chiamata dalla dirigenza”.

Foto: Instagram Mancini