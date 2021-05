Mancini: “I ragazzi sono tranquilli e rilassati, non pensano al mercato. Ecco chi giocherà domani”

Il commissario tecnico dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato alla vigilia della gara amichevole contro il San Marino. “Questi giorni di lavoro sono stati importanti per valutare le condizioni fisiche dei calciatori. Questa è l’unica squadra che unisce tutti i tifosi, speriamo di renderli felici. I ragazzi sono tranquilli e rilassati, i cambi di squadra coincidono spesso con un Europeo o con un Mondiale, ma non vedo grandi problemi. Raspadori? Si è allenato a parte in questi giorni, dobbiamo capire se andrà con l’Under 21 o se resterà qua. Credo che possa avere un grande futuro”.

Infine sulla formazione che domani scenderà in campo: “Domani giocheranno: Cragno, Toloi, Mancini, Ferrari, Biraghi, Cristante, Pessina, Castrovilli, Bernardeschi, Kean, Grifo”.

FOTO: Twitter Italia