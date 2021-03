Mancini: “Ho sentito dolore, per fortuna non così tanto da uscire. Devo migliorare ancora in tante cose”

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha commentato così a Sky Sport il successo dei suoi sullo Shakhtar e la sua partita giocata con qualche problema fisico: “Più che senso di appartenenza, è la voglia di giocare queste partite. Il dolore l’ho sentito, però non è aumentato e non c’era motivo di uscire. Per fortuna, così ho segnato il terzo gol”.

Quale difetto ti toglieresti? Forse i troppi cartellini gialli?

“Non solo. Devo migliorare in tante cose, magari in qualche lettura in più. Però mi sento migliorato rispetto all’anno scorso: sto acquisendo partite e anni. I cartellini per un difensore pesano: è anche il gioco che mi porta a prenderne. Ho cercato di limitare Taison, un giocatore più piccolo e agile di me: ho rischiato più volte il giallo, non ho capito quello che ho ricevuto”.