Mancini: “Ho pensato alle dimissioni. Il conforto della gente mi ha fatto cambiare idea”

A pochi mesi dalla sconfitta contro la Macedonia, che è costata la qualificazione ai mondiali in Qatar, Roberto Mancini ha tenuto la conferenza stampa rilasciando queste dichiarazioni: “Le dimissioni? Uno può pensare di lasciare a volte, così. Ma poi dopo la Nazionale è così importante, e la gioia è stata così grande, che vale la pena aspettare. Quando si vince con la Nazionale è qualcosa totalmente differente, poi nella vita mai dire mai. Ogni allenatore quando vince è amato e quando non vince molto meno. Io vedo che la gente ha ancora in mente l’Europeo, quindi la maggior parte delle persone che ho incontrato mi ha confortato. Quello ha mitigato un po’ la delusione della mancata qualificazione, ma la differenza è che la mancata qualificazione è immeritata. Dobbiamo ripartire ed essere più forti di prima”

Riguardo Chiellini, il ct azzurro esclama: “Ha fatto la sua scelta. Lo ringrazierò nuovamente ma è giusto che intraprenda la sua strada”

Foto: Twitter Italia