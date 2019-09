Mancini: “Grande partita, è sempre bello dominare fuori casa. All’Olimpico mi aspetto…”

Dopo la vittoria contro la Finlandia, il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “L’aspetto più positivo di questa serata? Un po’ di sofferenza c’è stata, ma ce la siamo creata da soli perché stavamo dominando la partita. Sull’1-1 abbiamo ripreso in mano la gara e abbiamo segnato. Sono stati bravissimi tutti i ragazzi, abbiamo giocato una grande partita. Noi dobbiamo cercare di migliorare. Queste partite sono dure ma venire a dominare fuori casa è sempre bello. Contro la Grecia la gara della qualificazione? Potrebbe essere la partita che ci fa qualificare. Mi aspetto che l’Olimpico sia pieno di tifosi come in occasione di Italia ’90 quando noi eravamo più giovani”.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro