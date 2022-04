Mancini: “Gli episodi fanno la differenza, se avessi segnato non avremmo preso gol poco dopo”

Gianluca Mancini, raggiunto dai canali ufficiali della Roma, ha analizzato la sconfitta patita contro l’Inter: “Gli episodi fanno la differenza, come sempre in queste partite. Non mi entra quest’anno, sicuramente posso fare meglio perché ho le capacità. A volte fanno il miracolo i portieri, altre mi esce di poco come a Napoli o oggi. Però potevo fare meglio, era un’occasione ghiotta per passare in vantaggio. Se fossimo passati in vantaggio non avremmo preso il gol poco dopo. Siamo consapevoli della nostra forza, di quello che abbiamo messo in campo in queste ultime partite.

L’Inter lotta per il vertice da 3-4 anni, noi abbiamo intrapreso un percorso con il Mister. Ci sono stati degli alti e bassi, però io dentro lo spogliatoio e dentro al campo vedo una Roma unita. Dobbiamo finire al massimo e al meglio questo campionato“.

Foto: Twitter UEFA