Mancini: “Gli episodi decisivi. Ma Bonucci doveva stare attento”

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per commentare la sconfitta degli Azzurri contro la Spagna. Di seguito le sue parole:

“Le partite sono così. A volte certi episodi le condizionano. Il primo tempo sarebbe potuto finire 1-1 tranquillamente. Loro giocano benissimo tecnicamente però è un dispiacere così. Saremo dovuti restare in undici, abbiamo fatto un errore che a questi livelli non dovevamo fare. L’espulsione di Bonucci? Non l’ho vista ma questo non cambia niente. Leo doveva fare attenzione prima quando è stato ammonito per proteste. E’ stata una bella prestazione ai ragazzi per quello che hanno fatto”.

Foto: Twitter Vivo Azzurro