Mancini: “Gli allenatori italiani sono i migliori. La scuola di Coverciano ha insegnato in tutto il mondo”

Al termine della sessione di allenamento a Covercinoa, il commissario tecnico Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione del libro ‘Allenatori d’Italia’: “Grazie dell’inviato e complimenti all’AIAC per questo libro – ha detto il commissario tecnico -. Gli allenatori italiani sono i migliori al mondo, la scuola di Coverciano è stata la prima e ha fatto scuola in tutto il mondo. Credo questo libro mancasse e complimenti”.

Foto: Twitter Italia