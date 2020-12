Mancini: “Girone insidioso, Svizzera peggiore seconda. Agli Europei puntiamo a vincere”

Ai microfoni di Sky Sport, il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ha commentato l’esito del sorteggio delle qualificazioni ai Mondiali 2022.

Queste le parole del CT: “E’ un girone da non sottovalutare. La Svizzera è la seconda peggiore che potessimo pescare. Poteva benissimamente figurare tra le teste di serie. Certo, loro non saranno felici di aver pescato noi. Non cambia quando l’affronteremo, sappiamo dove vogliamo arrivare. Ad ogni modo sarà un girone ricco di insidie, non dovremmo mai perdere di vista l’obiettivo finale. Andiamo all’Europeo per vincere, sappiamo che non è facile e ci vorrà un pò di fortuna, ma l’intento è questo”.

Sugli Europei: “Abbiamo un gruppo forte e rodato, ma stanno venendo fuori tanti calciatori interessanti che stiamo monitorando. A maggio tireremo le somme e faremo le scelte, sperando non ci siano infortuni. Andremo agli Europei per essere protagonisti e provare a vincere. Zaniolo? Spero di averlo già a marzo. E’ giovane e forte ma non deve avere fretta. Se non dovesse essere all’inizio del 2021 lo avremo comunque per gli europei”.

Foto: Twitter Nazionale