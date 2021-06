Mancini: “Giocare a Wembley deve essere un piacere. C’è chi non ci arriva mai”

Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di Euro 2020 contro l’Austria:

Sui dubbi di formazione

“Siamo tranquilli, possiamo contare su giocatori bravi. Chiunque giocherà continuerà a fare quel che ha fatto fino ad oggi. Aspettiamo domani per i dubbi, vediamo domani ma pressappoco ci siamo”.

Sulla vigilia di Mancini

“Mi sento bene: giocare a Wembley deve essere un piacere. Ci sono giocatori che non ci giocano mai, in uno stadio così è bellissimo”.