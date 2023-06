Mancini: “Fidatevi di Inzaghi. Il City è la squadra più forte al mondo”

Roberto Mancini a La Stampa ha parlato della finale tra City ed Inter. Ecco le sue parole: “Quando arrivi in finale non c’è pronostico, Guardiola e il suo City non sono la squadra più forte al mondo ma sanno giocare meglio di tutti. Verdetto scritto? Fate passare l’Inter in vantaggio e ne riparliamo”.

Simone Inzaghi?: “Lo conosco fin troppo bene, l’ho visto crescere da giocatore e da tecnico. Fidatevi di Simone… E non era nel mirino della critica fino a poche settimane fa? Non è semplice il mestiere dell’allenatore”.

Foto: Mancini Twitter Azzurri