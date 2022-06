Mancini: “Fatte delle cose buone nonostante la sconfitta, un peccato chiudere così”

Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai 1: “È un peccato chiudere così, loro sono forti e lo sapevamo. Abbiamo concesso troppo nel primo tempo, nonostante il risultato abbiamo fatto comunque delle cose buone. Il girone è ancora aperto. Ci sono stati degli errori, non abbiamo difeso bene come squadra. In questa strada intrapresa è inevitabile trovare delle difficoltà. Il nostro è un percorso in cui faremo cose buone e altre meno buone, il KO odierno non vanifica nulla, hanno esordito tanti giovani, che sono stati bravi“.

Foto: Twitter Azzurri