Mancini: “Euro 2020, buon girone di qualificazione. Vogliamo vincere più gare possibili”

Intervistato da Rai Sport, Roberto Mancini, ct della Nazionale dell’Italia, ha parlato dei sorteggi che hanno definito il girone di qualificazione degli azzurri per Euro 2020: “L’obiettivo era evitare la Germania, quindi è andata bene. La Bosnia è un’ottima squadra, ha dei giocatori che conosciamo e quindi non sarà semplice. Sulla carta è un buon girone, però dipenderà tutto da noi. Le partite vanno giocate e vinte”. Sulla crescita della Nazionale: “Noi ce la stiamo mettendo tutta, la situazione è migliorata. Credo che potremo tornare protagonisti, abbiamo un buon futuro. Ai tifosi posso dire questo. Noi dobbiamo provare a vincere più partite possibili, anche per il ranking. Dobbiamo riportare l’Italia dove merita, ma i miglioramenti ci sono. Il mancato Mondiale è stato un momento duro per il calcio italiano, ma ora abbiamo giocatori bravi e giovani”. Infine sull’esclusione di Mario Balotelli dalle recenti convocazioni: “Non è assolutamente fuori. Non lo è nemmeno chi non è stato chiamato. Abbiamo solo voluto vedere altri giocatori. Dipende tutto da loro”.

Foto: Twitter ufficiale VivoAzzurro