Mancini, esordio amaro con l’Arabia Saudita. Il Costa Rica vince 3-1 in amichevole

Al St.James Park, la casa del Newcastle, è iniziata l’avventura di Roberto Mancini alla guida dell’Arabia Saudita. Esordio amaro per il CT, che perde per 3-1 l’amichevole contro il Costa Rica.

Calvo e Ugalde portano il doppio vantaggio per i centro americani. Al 68′, Al Bulayhi accorcia le distanze per i sauditi, segnando la prima rete dell’era Mancini. A chiudere i conti, Leal all’89’ per il 3-1 finale.

Foto: twitter Arabia Saudita