Mancini: “E’ una gara diversa dalle altre. Dybala? Sta bene, spero ci dia una mano

In conferenza stampa anche il difensore Gianluca Mancini: “Oggi ci siamo allenati a Trigoria per sentirci a casa. Lo abbiamo sempre fatto e ci troviamo bene. La partita l’abbiamo preparata come finale. Le finali vanno preparate al meglio, è una gara diversa dalle altre. Il percorso che ci ha portato fin qui è stato lungo, siamo consapevoli di meritarlo. Per 90 o 120 minuti dovrà esserci la Roma, davanti c’è una grande squadra ma siamo stati due giorni e prepararla”

Su Dybala: “Sta bene, cammina, spero ci dia una mano”.

Foto: Instagram Mancini