Il Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini commenta l’imminente epilogo di una stagione anacronistica e particolarmente complicata per il calcio italiano: “È stato un anno difficile e una stagione complicata. Complimenti alla Juventus per lo Scudetto, al Napoli per la vittoria della Coppa Italia e a Ciro Immobile per aver vinto la scarpa d’oro!”.

Foto: vivoazzurro

Foto: