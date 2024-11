Mancini: “E’ normale essere delusi dopo questi risultati. Ma dobbiamo essere ottimisti”

Gianluca Mancini, difensore della Roma, autore del momentaneo vantaggio dei giallorossi, ha parlato a Sky dopo il pareggio contro l’Union SG.

Queste le sue parole: “Abbiamo perso la voglia di giocare a calcio? No, siamo professionisti e cerchiamo di mettere in campo quello che dice il mister ma i risultati nel calcio influiscono. Normale essere delusi, ma non bisogna abbatterci o cercare alibi. Dobbiamo fare qualcosa di più, non molliamo e cerchiamo già da domenica di portare a casa dei punti che è la cosa più importante”.

Cosa direbbe a Friedkin? “Io sono pagato per fare il calciatore, cerco di farlo al massimo. Il presidente fa le sue scelte, le questioni societarie non spettano a me. Abbiamo dato il nostro parere, ma solo perché ci è stato chiesto. In questo spogliatoio ci sono grandi campioni e uomini soprattutto, io sto più coi miei compagni che con la mia famiglia. Per me sono tutti leader per come si comportano, in questo momento posso sentirmi giù perché è un momento triste e i risultati non stanno arrivando ma questo gruppo sta facendo il massimo. Abbiamo fatto il gol al 62esimo, poi bisogna cercare di capire il momento però può essere una cosa positiva perché se tieni le partite in bilico basta un errore, abbiamo preso gol su corner e fa male perché in questo momento contano solo i tre punti anche oggi c’erano tanti tifosi che ci danno sempre qualcosa in più. Ai ragazzi racconto sempre delle notti d’Europa in cui vedevo gli occhi degli avversari terrorizzati, sta a noi far tornare tutto questo”.

Foto: sito Roma