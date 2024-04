Mancini-Dybala, la Roma vince anche il ritorno contro il Milan e vola in semifinale di Europa League!

La Roma vola in semifinale di Europa League! Dopo il successo per 1-0 a San Siro, i giallorossi replicano all’Olimpico vincendo 2-1 contro il Milan grazie alle reti di Mancini e Dybala. A sbloccare la gara è ancora una volta Gianluca Mancini: Pellegrini colpisce il palo, sulla respinta si avventa il difensore che sigla l’1-0. Al 22′ arriva anche il raddoppio giallorosso: Paulo Dybala insacca alle spalle di Maignan con un sinistro a giro di grandissima qualità cogliendo di sorpresa il portiere rossonero dopo un’azione di grande potenza firmata da Lukaku, che vince un contrasto con Gabbia e mette al centro, dove lo stesso centrale italiano rilancia in modo frettoloso sui piedi dell’avversario. La Joya si coordina e la mette dove il portiere francese non può davvero arrivare. Dopo il grande avvio, arrivano due brutte notizie per De Rossi: prima, l’infortunio di Lukaku e poi l’espulsione di Celik. Marciniak ha deciso di espellere il terzino destro in seguito a duro intervento ai danni di Leao. Nel finale di gara accorciano le distanze i rossoneri con la rete di Gabbia, ma è troppo tardi. Termina 2-1 all’Olimpico, la Roma è in semifinale di Europa League!

Foto: Instagram Roma