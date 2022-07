Mancini dopo il rinnovo: “Conference punto di partenza. Dobbiamo continuare a vincere”

Dopo il rinnovo con la Roma, Gianluca Mancini ha parlato degli obiettivi del club giallorosso per la prossima stagione, tornando anche a parlare della vittoria in Conference League: “Tre anni fa quando sono arrivato il mio obiettivo era vincere a Roma, perché in tanti mi dicevano che vincere qualcosa a Roma era qualcosa di unico e speciale. Ora dobbiamo continuare a vincere trofei. Assolutamente sì. La Conference non deve essere un punto di arrivo, ma di partenza. Vincere ci ha dato forza e autostima. Ora iniziamo questa stagione lunga e dobbiamo fare meglio dell’anno scorso, altrimenti non è servito a niente”.

Foto: Twitter Roma