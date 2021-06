Mancini: “Donnarumma distratto dal mercato? No, non credo. Sta bene psicologicamente”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole con la Repubblica Ceca di domani sera, il CT della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato anche in merito a Gigio Donnarumma, se le situazioni di mercato lo stiano un po’ influenzando.

Queste le sue parole: Donnarumma influenzato e distratto dalle voci di mercato? Gigio sta bene, non credo. Psicologicamente non ha problemi, gioca a questi livelli da anni, non credo sia distratto”.

Foto: Twitter VivoAzzurro