Mancini: “Donnarumma al PSG? Sarebbe una buona scelta, è una grande squadra”

Il ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha presentato così in conferenza stampa da Roma la gara con la Svizzera:

Sulla vigilia della gara

“La tensione c’è sempre, è giusto che ci sia. E’ una gara importante, è difficile, come lo è stato la prima. La tensione è giusto che ci sia, rispettiamo la squadra che affrontiamo”.

Su Donnarumma al PSG

“Non so cosa accadrà, non so nulla. Donnarumma è un grande portiere, se dovesse andare al Paris farebbe una buona scelta, è una grande squadra”.

Foto: Twitter VivoAzzurro