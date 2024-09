Mancini: “Dobbiamo vincere per tutto l’ambiente Roma. Juric ha portato le sue idee”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il difensore della Roma, Gianluca Mancini, ha così parlato prima della sfida contro l’Udinese: “Sicuramente la mia dose è vincere le partite, quello che ci è mancato nelle ultime gare. Siamo concentrati per portare a casa i tre punti perché mancano da tanto tempo, per i tifosi, per noi e per tutto l’ambiente Roma.”

Infine: “Per il poco che abbiamo fatto da mercoledì, ha dato i suoi concetti. Abbiamo cercato di assimilarli il più presto possibile perché c’è la partita. Come gioca il mister Juric lo sappiamo, ha portato le sue idee e noi calciatori cercheremo di assimilarle il prima possibile.”

Foto: Instagram Roma