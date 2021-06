Mancini: “Dobbiamo macchiare d’azzurro il terreno di gioco. Verratti? Siamo ottimisti”

Il ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha parlato così in conferenza stampa da Roma alla vigilia della gara con la Svizzera:

Sull’azzurro sugli spalti

“Aver tifosi, più tifosi, sarebbe bello, saremmo felicissimi. Dobbiamo macchiare il terreno di gioco di azzurro alla fine della partita, è più importante”.

Sulla Svizzera

“Ha sempre messo in difficoltà l’Italia, è sempre tra le prime del ranking, ha giocatori bravi ed esperti, un tecnico che conosce l’Italia. Sarà difficile, servirà una grande partita. Il pari col Galles? Era la prima, faceva caldo, avranno fatto fatica per questo. Conosciamo la Svizzera, c’è anche nelle qualificazioni per il Mondiale. Sono quadrati, tecnici, bravi, sanno giocare a calcio. Servirà una gara perfetta senza quasi sbagliare niente”.

Shaqiri?

“E’ forte: l’Inter era in costruzione, lui era del Bayern Monaco e tornò lì. Per me è una delle migliori mezzepunte in Europa”.

Sulle condizioni di Verratti

“Decideremo domani se verrà in panchina o se aspetteremo la prossima ma siamo ottimisti”.

Foto: Twitter Vivo Azzurro